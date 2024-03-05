Iğdır'da Doğa Yürüyüşüyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı

Iğdır'da bir araya gelen bir grup, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenleyerek dünya kadınlarına dikkat çekti.

Iğdır'da bir araya gelen Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyeleri ve vatandaşlar '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla doğada farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Birlikte yürüyen kadın ve erkekler sabah saatlerinde Iğdır'ın Melekli kasabasında bulunan İrem Bağları'nda yürüyüşe çıktılar. Katılımcılar, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan taşlık alanlarda yürüyüşlerine devam etti.

Yaklaşık 4 saat süren yürüyüşte kadınların yaşadıkları zorluklara dikkat çekilirken Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyesi Yunus Gündoğdu, kadınlara destek amaçlı yürüyüşü düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüşümüzün amacı budur. '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Yürüyüş sonrası bir araya gelen grup, pasta keserek kadınlara karanfil dağıttı. - IĞDIR