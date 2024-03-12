Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programları Düzenlendi

Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrada Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film izletildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, konuşmasında, edebiyat tarihlerinin yüzlerce şairin hayatları ve eserleri hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Ancak bu şairlerin birçoğunun hiç yaşamamış gibi olduğunu bildiren Yıldız, "Öyle sanatçılar ve şairler vardır ki tenleri toprağa karışmış olsa da kokusunu asırlar silememiştir. İşte bunlardan biri, belki de en büyüklerinden biri milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur." diye konuştu.

Yıldız, Ersoy'u anlamak için hayatının iyi idrak edilmesi gerektiğini anlattı.

Şiirlerin okunduğu program, müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve öğrenciler katıldı.

Iğdır

Iğdır'da da Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Iğdır 125. Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan Akif'in Sesi Oratoryosu, "Iğdır İstiklal Marşını Okuyor" adlı video gösterimiyle devam etti.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan'ın yanı sıra il protokolü, kurum amirleri, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Erzincan

Erzincan'da, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" adlı video gösterimi yapıldı.

Çeşitli gösteriler, resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program tamamlandı.

Programa, Vali Vekili Ömer Özbay, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Vekili Tuğgeneral İsmail Yayan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Koçdemir, İl Millİ Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.