Iğdır'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

SERDAR ÜNSAL

Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında, Iğdır'da 514 sandıkta oy kullanılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimine göre, Iğdır'da oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. İl genelinde 138 bin 537 seçmen bulunuyor. Seçimler için il genrelinde 514 sandık kuruldu.

Iğdır'da oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Oy kullanmaya gelen bir seçmen, "İlk defa oy kullanacağım için heyecanlıyım. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.