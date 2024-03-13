DEM Parti Iğdır Aralık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır Aralık adayı Sadık Zira kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Iğdır Aralık Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Iğdır Aralık adayı Sadık Zira kimdir?
Dem Parti Iğdır Aralık Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Iğdır Aralık adayı Sadık Zira kimdir?
DEM PARTİ IĞDIR ARALIK ADAYI SADIK ZİRA KİMDİR?
Sadık Zira 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Iğdır Aralık Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Iğdır Aralık adayı Sadık Zira serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz