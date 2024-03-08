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Iğdır Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli düzenledi

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Iğdır Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir panel düzenledi. Programda, kadınların haklarına ulaşmaları için çalışmalar yürütüldüğü ve kadınların doğum sonrası dönemde desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Iğdır Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle panel düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferansında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Iğdır Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Senem Önder Özbakır, kadınların haklarına en kolay şekilde ulaşmaları ile için paydaşları ile birlikte hareket ettiğini belirterek; "Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki kadın hükümlülere kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eğitimi verdik. İlimizde bulunan Kadın Destek

Merkezleri için sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Kadınların doğum sonrasında çok zorluk çektiğini ve baskı altında kaldığını söyleyen Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üye. Eda Gülbetekin, "Bir noktada yeniliklere açık olmak gerekiyor. Özellikle anneye destek olmak konusunda dikkatli olmak gerekir. Sonrasında kadınlar çocuklarını kucağına almak istemiyorlar. Çünkü bebekleri kucağınıza almayın alıştırmayın diyorlar. Biz anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını istiyoruz. Biz sürekli mutlu anne mutlu bebek diyoruz. Çünkü eğer bebek annenin kucağında değilse mutlu değildir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Iğdır Üniversitesi 8 Mart Dünya Iğdır Yerel Haberler

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