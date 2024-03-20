Iğdır'da Yağış Nedeniyle Kaza: 1 Yaralı

Iğdır'da yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kayan ticari araç kaza yaptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Erhaci Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye yağan yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR