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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Iğdır'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu. Işıkhan, Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya geldi ve daha sonra şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. Programda şehitler için dualar edildi ve Bakan Işıkhan, Türk milletinin onurlu mücadelesini tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamları ile bir araya geldi. İş adamlarının sorunlarını dinleyen Bakan Işıkhan, daha sonra Iğdır Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. Programda şehitler için dualar edildi.

Programda bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, Türk milletinin onurlu mücadelesini tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, "Cennet vatanı, al bayrağı bizlere hediye eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri bugün 18 Mart tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümüdür. Bu vesile ile milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu alın teri ile ve gerektiğinde de kanı ile ıslatmış ecdadımızın aziz hatırasını bir kez daha yad ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları karşısında devlet olarak bize düşen emanetlere sahip çıkmaktır. Bizim için Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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