Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 90 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.