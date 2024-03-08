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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 90 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Operasyon Iğdır Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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