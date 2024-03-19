Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sınırımızın ötesinde de varız sınırımızın içinde de varız'

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da düzenlenen iftar programında yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını belirtti. Yerlikaya, Türkiye genelinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sınırımızın ötesinde de varız sınırımızın içinde de varız"

IĞDIR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da Valilik tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını söyledi.

Iğdır'da düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sivil Toplum ile Buluşma" programında konuşan Bakan Yerlikaya, "Sınırımızın ötesinde de varız sınırımızın içinde de varız. Biz sınırlarımızın içerisine gelip de bize kibir yapmalarını beklemiyoruz. O iş bitti artık. 2017'den itibaren envanterimize giren yerli ve milli sanayinin o güzel ürünleri İHA, SİHA, ANKA, İKU bunlar ve daha pek çok yerli ve milli sanayinin ürünleri bizim terörle mücadelemize katkısı olmuştur. Teröristlere nefes dahi aldırmıyoruz. Bırakın nefes almayı şöyle başını kaldırıp gökyüzüne bakamaz hale getirdik" dedi.

Iğdır'da yapılan operasyonlara da değinen Bakan Yerlikaya, " Iğdır'da 59 kırsal operasyon 2'si orta çaplı 57'si küçük çaplı 39 şehir operasyonu yapıldı. Toplam 98 operasyon ile bir terörist de etsizi hale getirildi. FETÖ VE DAEŞ ile ilgili de Iğdır'da yaptığımız operasyonlar var" dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığı bundan da 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanı Türkiye Iğdır Güvenlik Terör Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title