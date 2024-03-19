İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sınırımızın ötesinde de varız sınırımızın içinde de varız"

IĞDIR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da Valilik tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını söyledi.

Iğdır'da düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sivil Toplum ile Buluşma" programında konuşan Bakan Yerlikaya, "Sınırımızın ötesinde de varız sınırımızın içinde de varız. Biz sınırlarımızın içerisine gelip de bize kibir yapmalarını beklemiyoruz. O iş bitti artık. 2017'den itibaren envanterimize giren yerli ve milli sanayinin o güzel ürünleri İHA, SİHA, ANKA, İKU bunlar ve daha pek çok yerli ve milli sanayinin ürünleri bizim terörle mücadelemize katkısı olmuştur. Teröristlere nefes dahi aldırmıyoruz. Bırakın nefes almayı şöyle başını kaldırıp gökyüzüne bakamaz hale getirdik" dedi.

Iğdır'da yapılan operasyonlara da değinen Bakan Yerlikaya, " Iğdır'da 59 kırsal operasyon 2'si orta çaplı 57'si küçük çaplı 39 şehir operasyonu yapıldı. Toplam 98 operasyon ile bir terörist de etsizi hale getirildi. FETÖ VE DAEŞ ile ilgili de Iğdır'da yaptığımız operasyonlar var" dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığı bundan da 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.