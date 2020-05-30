Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi Konya'da yakalandı posta ' ile tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25), Konya'da evinde yakalandı.

HRANT Dink Vakfı'na 'e- posta ' ile tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25), Konya'da evinde yakalandı. Evinde arama yapılıp, cep telefonuna el konulan şüphelinin sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 'Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek' şeklinde e-posta gönderildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, e-posta'nın Konya'dan gönderildiğini belirledi. Ardından da Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne haber verildi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde bekar olduğu öğrenilen fayans ustası H.A.'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabından yakalandığını duyurduğu şüpheli H.A. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli H.A.'nın sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA