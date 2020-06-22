Hollywood yıldızlarından Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne övgü
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Hollywood yıldızlarından Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne övgü

Hollywood'un ünlü isimleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nden övgüyle bahsetti.

Hollywood yıldızlarından Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne övgü
22.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:52

Hollywood'un ünlü isimleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nden övgüyle bahsetti.

ABD'li usta oyuncu Harvey Keitel, Oscarlı oyuncu Helen Mirren, Oscarlı yönetmen Taylor Hackford ve başarılı oyuncu John Savage, gönderdikleri videolarla festivali düzenleyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalden yapılan açıklamaya göre, "Taksi Şoförü", "Rezervuar Köpekleri", "Ucuz Roman" gibi filmlerin oyuncusu Harvey Keitel, festival komitesine gönderdiği mesajda, "Göçle ilgili bir festival düzenledikleri için Göç İdaresi'ne tebriklerimi iletiyorum. Muhteşem bir fırsat sundunuz, teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Oscarlı oyuncu Helen Mirren, göçün en temel insan hikayelerini beraberinde getirdiğine değinirken, "Şeytanın Avukatı", "Ray" gibi unutulmaz filmlerin Oscar'lı yönetmeni Taylor Hackford, "İkimiz de bundan neredeyse 10 yıl kadar önce Antalya Film Festivali'ne katıldık. Bizim için muhteşem bir tecrübeydi. Çünkü Türkiye'nin zenginliklerini ve tarihini görme şansımız oldu. Hayatımızda gördüğümüz en harika Roma ve Yunan harabelerini ziyaret ettik. Tabii ki göçün ve göçmenliğin ne kadar önemli olduğunu düşündük. Kültürler hareket eder, değişir ve zenginleşir. Bu yüzden Uluslararası Göç Filmleri Festivali harika bir fikir." diye konuştu.

ABD sinemasında saygın bir yere sahip olan John Savage ise "Türkiye'nin çabasını destekleyebiliriz" mesajını vererek şunları kaydetti:

"F. Murray Abraham'dan bir mesaj aldım. Kendisi müthiş bir karakter. Türkiye'de göçmenlikle ilgili düzenlenen bir film festivali için çalıştığını, festivale başkanlık ettiğini söyledi. Gerçekten etkilendim. Festivaller, küçük bir alanda çok önemli sonuçlar elde edebilirler. Umarım biz de Türkiye'nin ortaya koyduğu bu inanılmaz çabayı desteklemenin yollarını bulabiliriz."

Toplamda 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği festival, ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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