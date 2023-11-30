91. Hollywood Noel Geçit Töreni

91'inci Hollywood Noel Geçit Töreni, dünyanın dört bir yanından farklı kültürleri temsil eden sanatçıların katılımıyla görkemli ve eğlenceli kutlamalara sahne oldu. Geçit töreninde, dev çizgi film balonları, klasik araçlar ve ünlüler yer aldı. Çin-Amerikan Organizasyonları Yuvarlak Masası'nın (RCAO) bir araya getirdiği ışıltılı ve coşkulu Çin grubu da gösteri yaptı.

ÇEKİM TARİHİ: 28 Kasım 2023

Etkinlikten çeşitli görüntüler

91'inci Hollywood Noel Geçit Töreni, Pazar gecesi dünyanın dört bir yanından farklı kültürleri temsil eden sanatçıların katılımıyla görkemli ve eğlenceli kutlamalara sahne oldu.

Her yıl düzenlenen geçit töreni, havada süzülen dev çizgi film balonlarının, klasik araçların yanı sıra filmlerde kullanılan arabaların ve çok sayıda ünlünün yer aldığı canlı bir gösteri sundu. Hollywood'un kalbine giden güzergahta on binlerce seyirci tarafından doldurulan sokaklarda, coşkulu tezahüratlar eşliğinde ışıltılı bir geçit töreni düzenlendi.

Farklı kültürleri temsil eden dansçı ve sanatçıların geçit töreninde Güney Kaliforniya Çin-Amerikan Organizasyonları Yuvarlak Masası'nın (RCAO) bir araya getirdiği ışıltılı ve coşkulu Çin grubu da yer aldı. Aslan ve ejderha dansçıları ile yelpaze dansçılarının şovlarının yanı sıra bir Han kostümü gösterisi de sunuldu.

RCAO Başkanı Phoebe Chen Huang, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu harika festival kutlamasının bir parçası olarak en renkli Çin geleneklerimizi paylaşmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor. (XHTV)