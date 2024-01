Charlie'nin Melekleri'nin yıldızı Lynne Marta, 78 yaşında hayatını kaybetti. Lynne Marta'nın vefat haberinin ardından hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Lynne Marta hayatı ve kariyeri araştırılmaktadır. Peki, Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

LYNNE MARTA KİMDİR?

Lynne Marta, 30 Ekim 1945'te Somerville, New Jersey'de yarı İtalyan yarı İngiliz kökenli bir ailenin kızı olarak doğdu. 1966'da başladığı oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini 2004 yılına kadar sürdürdü. En çok yer aldığı; Starsky & Hutch, Gidget, The Lloyd Thaxton Show ve Love, American Style ile akıllarda kaldı.

LYNNE MARTA FİLMLERİ NELER?

Yer aldığı diğer bazı önemli yapımlar arasında ise; The F.B.I., Cannon, Medical Center, The Streets of San Francisco, Barnaby Jones, Trapper John, M.D., Vega$, ER; Caroline in the City; Designing Women; Gunsmoke; Matt Houston; Law & Order; Charlie'nin Melekleri; The Rockford Files; Kaçak; Marcus Welby, M.D.; CHiPs, The Rookies, Passions, Yalan Rüzgarı ve Days of Our Lives sayılabilir.

LYNNE MARTA NEDEN ÖLDÜ?

Charlie'nin Melekleri projesinde yer almasının ardından dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Lynne Marta, 78 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve evinde ölü bulunduğu belirtildi.