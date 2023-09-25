HOLLYWOOD GREVİNDE ÖN ANLAŞMA!

Amerika Yazarlar Birliği (WGA), pazar günü Hollywood stüdyolarıyla 146 günlük grevi sona erdirmek için geçici bir anlaşmaya vardı.

Bir süredir Hollywood, yazar ve oyuncuların greviyle çalkalanıyordu. 1960'tan beri ilk defa hem yazarlar hem de oyuncular aynı anda greve gitti. Grevle beraber de pek çok film ve dizi projesi sekteye uğradı.

Ancak sonunda stüdyolar ile oyuncular ve yazarlar arasında bir anlaşmaya varılacak gibi duruyor. 146 günlük grevin sonunda taraflar geçici bir anlaşmaya varabildi.

WGA sözcüsü Bob Hopkinson, "WGA, Sinema Filmi ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nin kısaltması olan AMPTP ile geçici bir anlaşmaya vardı. Bu, WGA üyelerinin kalıcı dayanışması ve 146 gün boyunca grev hattında bize katılan sendikalı kardeşlerimizin olağanüstü desteği sayesinde mümkün oldu" diye yazdı.

BEŞ GÜNÜN SONUNDA TEKLİF GELDİ

Geçici anlaşma, Warner Bros. Discovery, Disney ve Netflix de dahil olmak üzere büyük stüdyoları ve yayın hizmetlerini temsilcisi ve AMPTP'nin çarşamba gününden itibaren beş gün boyunca pazarlık için bir araya gelmesinin ardından geldi.

AMPTP temsilcilerinin cumartesi günü yazarlara en iyi ve son tekliflerini gönderdikleri belirtiliyor. WGA'nın üyelere gönderdiği e-postada da anlaşmanın olağanüstü olduğu, yazarlar için anlamlı kazançlar ve korumalar sağlayacağının altı çiziliyor. Ancak bu kazanımlara ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmiyor.

Bloomberg'in haberine göre ise anlaşmada yazarların maaşlarının artırılması, daha fazla izleyici verisi paylaşılması, yüksek performans gösteren şovlar için ikramiye ödenmesi gibi detaylar yer alıyor.

10 binden fazla WGA üyesi 2 Mayıs'ta greve başlamıştı. 14 Temmuz'da oyuncular sendikası SAG-AFTRA'nın 160 binden fazla sendika üyesi de greve katıldı. Grevlerin nedenleri arasında sektör çalışanlarının ücretler konusunda yaşadıkları sıkıntılarla beraber yapay zeka teknolojisi de oldukça büyük bir yer alıyor.

HENÜZ KİMSE İŞİNE DÖNMÜYOR

SAG-AFTRA pazar günü yaptığı açıklamada, WGA'yı grev hatlarında 146 gün süren inanılmaz güç, dayanıklılık ve dayanışmanın ardından geçici anlaşmasından dolayı tebrik etti. Ancak oyuncularla ilgili kaygılarını da dile getirmeyi ihmal etmedi: "WGA ve AMPTP'nin geçici anlaşmasını gözden geçirmeyi sabırsızlıkla beklerken, üyelerimiz için gerekli şartları yerine getirme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Anlaşma WGA tarafından kesinleştirilip onaylanana kadar yazarlar hemen işe dönmeyecekler. WGA'nın sendika üyelerine gönderdiği e-postada, "Açık olmak gerekirse, sendika tarafından özel olarak izin verilmedikçe hiç kimse işine geri dönmeyecek. O zamana kadar hala grevdeyiz. Ancak bugün itibarıyla WGA grev gözcülüğünü askıya alıyoruz. Bunun yerine, eğer imkanınız varsa, sizi bu hafta SAG-AFTRA grev sıralarına katılmaya teşvik ediyoruz" diye yazıldı.

60 YILDIR İLK DEFA

60 yılı aşkın bir süredir ilk kez hem oyuncuların hem de yazarların aynı zamanda ve beraber stüdyolara karşı bir işçi eylemi düzenledi ve bu da eğlence endüstrisini derinden etkiledi.

Mayıs ayından bu yana gece geç saatlerde yayınlanan televizyon programları yayından kaldırılırken, Netflix'in "Stranger Things" ve Marvel'ın "Blade" dizilerinin beşinci ve son sezonu gibi tüm dünyada popüler olan yapımların çekimleri durdu.

Grev sırasında zaman zaman bazı stüdyo üst düzey yöneticileri ve oyuncular sergiledikleri tutum nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi.

Temmuz ayında ismi bilinmeyen bir stüdyo yöneticisinin grevin, sendika üyeleri dairelerini ve evlerini kaybetmeye başlayıncaya kadar aylarca sürmesine izin vermek olduğunu söylediği basına yansımıştı.

Drew Barrymore grevdeki yazarları olmadan program çekimlerini yapmayı savununca sert eleştiriler aldı.

Bu ayın başlarında ise ünlü oyuncu Drew Barrymore, "The Drew Barrymore Show"un dördüncü sezonuna üç sendikalı yazarı olmadan devam etme kararını savunduğunda eleştirildi.

Netflix ise yayınladığı bir iş ilanıyla tepki çekti. Akış platformu, 900 bin dolarlık bir maaşa yapay zeka ürün yöneticisi aradığını duyurdu.

Pozisyonda görev alacak kişinin, Netflix'teki makine öğrenimi/yapay zeka uygulayıcıları ve uygulama mühendislerinden geri bildirim toplayacağı ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlayacağı, ürün gereksinimleri türeteceği ve yatırım alanlarını önceliklendireceği belirtildi.