Netflix Reklamsız Abonelik Fiyatları Artacak

Netflix, son aylarda devam ettirdiği fiyat güncelleme modasına devam edecek. Sinema sanatçıları ve çalışanlarının ABD'de sürdürdüğü gösterilerin sona ermesinden sonra, Netflix'in reklamsız abonelik fiyatlarının artacağı aktarıldı.

Netflix reklamsız abonelik fiyatı zamlanacak mı?

Yeni bir rapora göre Netflix, önümüzdeki aylarda reklamsız planlarında abonelik fiyatlarını artırmayı planlıyor. Wall Street Journal'dan gelen iddialar, Netflix'in aylık ücretleri artırmaya başlayacağını bildirdi. Fiyat artışlarının Hollywood oyuncularının grevlerinden sonra açıklanması bekleniyor.

Bildiğiniz üzere son haftalarda sinema dünyasında büyük bir kriz yaşanıyor. Büyük stüdyolar ve SAG-AFTRA gibi sendikalar arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi. Oyuncular ise aylardır süren grevi sona erdirmek amacıyla bu hafta yeniden bir araya geldi.

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Önümüzdeki haftalarda ise anlaşmaya varılması bekleniyor. Bu kapsamda Netflix'in de devreye girdiği ve set çalışanlarına ödenen maaşları artırabileceği belirtildi. Bu durum ise abonelere yansıtılabilir. Ancak raporda Netflix'in fiyatları ne kadar artırmayı planladığı belirtilmedi.

Netflix Türkiye tarafından en son Eylül ayında zam geldi. Buna göre en ucuz Netflix aboneliği 99,99 TL oldu. Standart paket ise 97,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseldi. 4K içerik izleme fırsatı sunan "Özel" paketi ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı.

Temel Plan: Aylık 99,99 TL – Tek cihaz, 720p Çözünürlük

Standart Plan: Aylık 149,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: Aylık 199,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

Ancak yeni zamların ilk aşamada ABD ve Kanada'daki kullanıcıları etkilemesi bekleniyor. Yılın başlarında Disney+, Hulu ve ESPN+ gibi yayın devlerinin ve hatta YouTube Premium'un her iki ülkede zam yaptığını hatırlatmak gerekiyor.

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