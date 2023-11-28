Yaklaşan Marvel Stüdyoları Filmlerinin ve Disney+ Dizilerinin Çıkış Tarihleri Değişti
2020'deki pandemi ve 2023'teki Hollywood grevlerinin neden olduğu aksaklıklar nedeniyle Disney, Marvel filmlerinin ve Disney+ dizilerinin yayın takviminde birden fazla değişiklik yaptı. Yaklaşan Marvel Sinematik Evreni film ve dizilerinin çıkış tarihlerini derledik.
Yaklaşan Marvel Stüdyoları filmlerinin ve Disney+ dizilerinin çıkış tarihlerini takip etmek artık çok zor hale geldi. 2020'deki pandemi ve 2023'teki Hollywood grevlerinin neden olduğu aksaklıklar nedeniyle Disney, yayın takviminde birden fazla değişiklik yaptı.
Marvel filmleri çıkış tarihleri: Faz 5
Sonuç olarak, Multiverse Saga'nın tamamı en az bir yıl ertelenmiş oldu. Yeni projelerin açıklanır açıklanmaz da sizlere duyuracağız. Yaklaşan Marvel Sinematik Evreni film ve dizilerinin çıkış tarihlerini aşağıda sizler için sırasıyla derledik. Gelin birlikte göz atalım.
What If…? 2. sezon: 22 Aralık 2023
Yönetmen(ler): Bryan Andrews
Oyuncu(lar): Jeffrey Wright
Echo: 10 Ocak 2024
Yönetmen(ler): Sydney Freeland, Catriona McKenzie
Oyuncu(lar): Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, Zahn McClarnon, Vincent D'Onofrio
Deadpool 3: 26 Temmuz 2024
Yönetmen(ler): Shawn Levy
Oyuncu(lar): Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner, Matthew Macfadyen, Brianna Hildebrand, Karan Soni
Captain America: Brave New World: 14 Şubat 2025
Yönetmen(ler): Julius Onah
Oyuncu(lar): Anthony Mackie, Carl Lumbly, Danny Ramirez, Tim Blake Nelson, Harrison Ford
Marvel patronu Kevin Feige: "Daha buzdağının görünen kısmını bile bitirmedik"
Marvel 6. Faz filmleri çıkış tarihleri
Gelelim Marvel'in 6. fazına. Asıl dananın kuyruğunun bu fazda kopması bekleniyor zira bu fazda ilk defa yeni Avengers ekibiyle karşılaşacağız. Bu arada bu filmlerin arasında herhangi bir Spider-Man filmi göremiyorsunuz çünkü henüz Tom Holland'ın veya Andrew Garfield'ın Peter Parker'larının gelecekleri hakkında hiçbir bilgi verilmedi.
Fantastic Four: 2 Mayıs 2025
Yönetmen(ler): Matt Shakman
Oyuncu(lar): Pedro Pascal
Thunderbolts: 25 Temmuz 2025
Yönetmen(ler): Matt Shakman
Oyuncu(lar): David Harbour, Hannah John-Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Florence Pugh
Blade: 7 Kasım 2025
Yönetmen(ler): Yann Demange
Oyuncu(lar): Mahershala Ali, Mia Goth, Delroy Lindo, Aaron Pierre
Avengers: The Kang Dynasty: 1 Mayıs 2026
Yönetmen(ler): Bilinmiyor
Oyuncu(lar): Bilinmiyor
Avengers: Secret Wars | May 7, 2027
Yönetmen(ler): Bilinmiyor
Oyuncu(lar): Bilinmiyor
Çıkış tarihleri belli olmayan Marvel dizi ve filmleri
Armor Wars
Ironheart
Agatha: Coven of Chaos
Daredevil: Born Again
X-Men '97
Spider-Man: Freshman Year
Marvel Zombies
Marvel filmleri hangi sırayla izlenir?
Marvel, bu film ve dizileri resmi olarak duyurdu, ancak henüz çıkış tarihleri belirtilmedi. Ne zaman vizyona gireceklerini öğrenir öğrenmez, onları da sizlerle paylaşacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.