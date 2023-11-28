Yaklaşan Marvel Stüdyoları Filmlerinin ve Disney+ Dizilerinin Çıkış Tarihleri Değişti

2020'deki pandemi ve 2023'teki Hollywood grevlerinin neden olduğu aksaklıklar nedeniyle Disney, Marvel filmlerinin ve Disney+ dizilerinin yayın takviminde birden fazla değişiklik yaptı. Yaklaşan Marvel Sinematik Evreni film ve dizilerinin çıkış tarihlerini derledik.

Yaklaşan Marvel Stüdyoları filmlerinin ve Disney+ dizilerinin çıkış tarihlerini takip etmek artık çok zor hale geldi. 2020'deki pandemi ve 2023'teki Hollywood grevlerinin neden olduğu aksaklıklar nedeniyle Disney, yayın takviminde birden fazla değişiklik yaptı.

Marvel filmleri çıkış tarihleri: Faz 5

Sonuç olarak, Multiverse Saga'nın tamamı en az bir yıl ertelenmiş oldu. Yeni projelerin açıklanır açıklanmaz da sizlere duyuracağız. Yaklaşan Marvel Sinematik Evreni film ve dizilerinin çıkış tarihlerini aşağıda sizler için sırasıyla derledik. Gelin birlikte göz atalım.

What If…? 2. sezon: 22 Aralık 2023

Yönetmen(ler): Bryan Andrews

Oyuncu(lar): Jeffrey Wright

Echo: 10 Ocak 2024

Yönetmen(ler): Sydney Freeland, Catriona McKenzie

Oyuncu(lar): Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, Zahn McClarnon, Vincent D'Onofrio

Deadpool 3: 26 Temmuz 2024

Yönetmen(ler): Shawn Levy

Oyuncu(lar): Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner, Matthew Macfadyen, Brianna Hildebrand, Karan Soni

Captain America: Brave New World: 14 Şubat 2025

Yönetmen(ler): Julius Onah

Oyuncu(lar): Anthony Mackie, Carl Lumbly, Danny Ramirez, Tim Blake Nelson, Harrison Ford

Marvel patronu Kevin Feige: "Daha buzdağının görünen kısmını bile bitirmedik"

Marvel 6. Faz filmleri çıkış tarihleri

Gelelim Marvel'in 6. fazına. Asıl dananın kuyruğunun bu fazda kopması bekleniyor zira bu fazda ilk defa yeni Avengers ekibiyle karşılaşacağız. Bu arada bu filmlerin arasında herhangi bir Spider-Man filmi göremiyorsunuz çünkü henüz Tom Holland'ın veya Andrew Garfield'ın Peter Parker'larının gelecekleri hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

Fantastic Four: 2 Mayıs 2025

Yönetmen(ler): Matt Shakman

Oyuncu(lar): Pedro Pascal

Thunderbolts: 25 Temmuz 2025

Yönetmen(ler): Matt Shakman

Oyuncu(lar): David Harbour, Hannah John-Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Florence Pugh

Blade: 7 Kasım 2025

Yönetmen(ler): Yann Demange

Oyuncu(lar): Mahershala Ali, Mia Goth, Delroy Lindo, Aaron Pierre

Avengers: The Kang Dynasty: 1 Mayıs 2026

Yönetmen(ler): Bilinmiyor

Oyuncu(lar): Bilinmiyor

Avengers: Secret Wars | May 7, 2027

Yönetmen(ler): Bilinmiyor

Oyuncu(lar): Bilinmiyor

Çıkış tarihleri belli olmayan Marvel dizi ve filmleri

Armor Wars

Ironheart

Agatha: Coven of Chaos

Daredevil: Born Again

X-Men '97

Spider-Man: Freshman Year

Marvel Zombies

Marvel filmleri hangi sırayla izlenir?

Marvel, bu film ve dizileri resmi olarak duyurdu, ancak henüz çıkış tarihleri belirtilmedi. Ne zaman vizyona gireceklerini öğrenir öğrenmez, onları da sizlerle paylaşacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.