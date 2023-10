Hollywood Reporter Eleştirmenlerinden 21. Yüzyılın En İyi Dizileri Sıralaması

Hollywood Reporter eleştirmenleri, 21. yüzyılın en iyi dizilerini belirledi. Belli başlı faktörler göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada dünyaca ünlü sevilen yapımlar da yer aldı. İşte son 23 en iyi dizileri listesi…

İşte en iyi diziler!

Hollywood Reporter eleştirmenleri, sadece 2022 yılında 600'dan fazla orijinal dizi yayınlandığını ve geçen yılın en iyi 50 dizisini belirlemenin bile zor olduğunu belirterek sıralamayı yaparken oldukça zorlandıklarını dile getirdi.

Uzun tartışmaların ardından yalnızca dili İngilizce olan dizilerin değerlendirilmesi kararına varan ekip, ilk bölümü 20. yüzyılda yayınlanmış olsa bile 31 Aralık 1999'dan sonra vizyona giren dizileri de dikkati aldı. O halde lafı çok uzatmadan en iyi diziler sıralamasına geçelim.

En iyi diziler sıralamasının birinci sırasında Mad Men yer aldı. İkinci ve üçüncü sıraya ise sırasıyla The Sopranos ve Succession adını yazdırdı. Listenin biraz aşağısına kaydırdığımızda ise Breaking Bad ve Better Call Saul'un da sıralamada olduğunu görüyoruz.

En iyi diziler şu şekilde sıralandı;

Mad Men (AMC, 2007-2015)

The Sopranos ( Hbo, 1999-2007)

Succession ( Hbo, 2018-2023)

30 Rock (NBC, 2006-2013)

The Wire ( Hbo, 2002-2008)

Reservation Dogs (FX/Hulu, 2021-2023)

Better Call Saul (AMC, 2015-2022)

Girls ( Hbo, 2012-2017)

Freaks and Geeks (NBC, 1999-2000)

BoJack Horseman (Netflix, 2014-2020)

The Daily Show (Comedy Central, 1996-present)

The Americans (FX, 2013-2018)

30 for 30 (ESPN, 2009-present)

Enlightened ( Hbo, 2011-2013)

Atlanta (FX, 2016-2022)

Breaking Bad (AMC, 2008-2013)

Halt and Catch Fire (AMC, 2014-2017)

Friday Night Lights (NBC and The 101 Network, 2006-2011)

Rectify (SundanceTV, 2013-2016)

Peep Show (2003-2015, Channel 4)

Deadwood ( Hbo, 2004-2006)

Better Things (FX, 2016-2022)

Survivor (CBS, 2000-present)

I May Destroy You (BBC One and HBO, 2020)

Review (Comedy Central, 2014-2017)

Battlestar Galactica (Sci-Fi/Syfy, 2003-2009)

Parks and Recreation (NBC, 2009-2015)

How To With John Wilson (HBO, 2020-2023)

Broad City (Comedy Central, 2014-2019)

Game of Thrones (HBO, 2011-2019)

Fleabag (BBC Three and Amazon Prime Video, 2016-2019)

Veep (HBO, 2012-2019)

Orange Is the New Black (Netflix, 2013-2019)

Jane the Virgin (The CW, 2014-2019)

Chernobyl (HBO, 2019)

The Shield (FX, 2002-2008)

Crazy Ex-Girlfriend (The CW, 2015-2018)

Band of Brothers (HBO, 2001)

The Deuce (HBO, 2017-2019)

Insecure (HBO, 2016-2021)

Beef (Netflix, 2023)

Station Eleven (HBO Max, 2021)

Anthony Bourdain: Parts Unknown (CNN, 2013-2018)

The Leftovers (HBO, 2014-2017)

The Crown (Netflix, 2016-present)

The Underground Railroad (Amazon Prime, 2021)

Vida (Starz, 2018-2020)

South Side (Comedy Central and Max, 2019-2022)

Avatar: The Last Airbender (Nickelodeon, 2005-2008)

Sex and the City (HBO, 1998-2004)

