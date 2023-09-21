Fırat Kahraman... GÖZÜNÜ HOLLYWOOD'A DİKTİ!

İran asıllı İstanbul doğumlu Fırat Kahraman, ilk sinema filmi Havas İlm-i Cin'de yapımcı ve oyuncu olarak sinemaseverlerin karşısına çıktı.

2018 yılında çılgın Instagram fenomeni olarak tanınan ve daha sonra YouTube'da çektiği para dağıtma ve çeşitli videolarıyla fenomen olan Fırat Kahraman aynı zamanda ileri seviye yani profesyonel bir ağır sıklet vücut geliştirmecisidir.

Oyunculuk hayali çok erken yaşlarda başlayan Fırat Kahraman, 2019 yılında ise sinema sektöründe Türkiye'deki en genç yapımcılardan biri olarak, kendi filminin başrolünde ve yapımcılığında yer alarak giriş yaptı.

Bir çok dil konuşabilen, Hollywood'u çok erken yaşlarda kendine hedef seçen Fırat Kahraman, hedefinden ötürü 2019 yılında İngilizce dili eğitimi de aldı.

Havas İlm-i Cin Film Konusu

Geceleri sık sık paranormal olaylar yaşayan ve kabuslar gören Ali, gece yarıları ansızın korku ve panik içinde uyanır. Bu paranormal olaylar, Ali'nin nişanlısı Sinem'i de etkilemeye başlar. Çiftin başlarından geçen olaylar, kötü sonuçlara sebep olur.