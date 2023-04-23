Hollywood yıldızlarının satın aldığı takımdan tarihi başarı! 15 yıl sonra ilki gerçekleştirdiler

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in sahibi oldukları takım Wrexham, İngiltere'de şampiyon olarak yeniden profesyonel lige dönmeye hak kazandı.

İngiltere'de 5. Lig seviyesine denk gelen Ulusal Lig'de boy gösteren Wrexham, 15 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige çıktı.

PROFESYONEL LİGE YÜKSELDİLER

Boreham Wood'u 3-1 mağlup eden Wrexham, 24 takımlı Ulusal Lig'de şampiyonluğu garantileyerek profesyonel lige yükseldi. Takım ligde bu sezon 45 maçta 110 puan topladı.

2 MİLYON STERLİNE ALDILAR

Hollywood'un yılzıları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney, Wrexham'ı 2 milyon sterline satın almıştı. İkili yaptıkları doğru hamlelerle İngiliz ekibini 15 yıl aranın ardından profesyonel lige taşımayı başardı.