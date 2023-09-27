Amerika Yazarlar Birliği (WGA) Grevi Resmen Sonlandı

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) grevi, endüstriyel eylemin başlamasından neredeyse altı ay sonra resmen sona erdi. Yazarlar bugünden itibaren işlerinin başına dönmeye başlayacaklar.

Ancak grevin bitmesi, Hollywood'daki film çekimlerinin hemen hızlanacağı anlamına gelmiyor

WGA ilk olarak Pazar günü Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifakı (AMPTP) ile yeni bir geçici anlaşma yapıldığını duyurmuş ve Müzakere Komitesi, WGAW Yönetim Kurulu ve WGAE Konseyi'nin bunu oylamaya sunacağını belirtmişti. Sonuçlar belli oldu ve her üç organ da oybirliğiyle istisnai anlaşmayı Salı günü WGA üyelerine tavsiye etme kararı aldı.

148 gün sonra, yazarlar bu şartlar üzerinde anlaşmaya vardılar:

– Asgari oda büyüklüğü,

– Ücret artışları,

– Yapay zeka kullanımının yasaklanması,

– Yayın rakamlarının, kalan ücretlerle birlikte açıklanması,

– Senaristler için garantili 2. adım,

– Kadrolu yazarlar için senaryo ücretleri,

– Yazı ekiplerine emeklilik için tam ödeme.

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Bu kuşkusuz yazarlar için mükemmel bir haber, ancak konu henüz tamamen kapanmış değil. Yeni anlaşma şimdi WGA üyelerine onay için gönderilecek ve onay oylamasının 2-9 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Müzakere Komitesi'nin anlaşmanın şartlarından duyduğu memnuniyeti göz önüne alırsak, zor kazanılan anlaşmayı reddetmeleri pek olası değil. Yine de film çekimlerinin eski hızına kavuşması birkaç ay alacak gibi duruyor.

Müzakere Komitesi üyesi Adam Conover, X hesabında "Bunlar, şirketlerin yüzümüze karşı bize ASLA vermeyeceklerini söyledikleri temel haklar. Ama dayanışmamız sayesinde, biz olmadan bir dolar bile kazanamayacakları için, önce eğildiler, sonra kırıldılar ve bize hak ettiğimizi verdiler. BİZ KAZANDIK" şeklinde açıklama yaptı

WGA ayrıca Salı günü 94 sayfalık anlaşmanın tamamını yayınladı ve üyeler hemen bu anlaşmayı incelemeye ve kutlamaya başladılar. WGA'ya göre yeni anlaşmanın tahmini değeri yıllık 233 milyon dolar. Bu rakam WGA'nın talep ettiği yıllık 429 milyon dolar değil. Ancak AMPTP'nin anlaşmaya varmak için uğraştığı yıllık 86 milyon doların neredeyse üç katı.