Hırvatistan: 84-78
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Hırvatistan: 84-78

22.02.2021 22:20 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:24
Hırvatistan: 84-78

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan'ı 84-78 mağlup etti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan'ı 84-78 mağlup etti.

Bir maç öncesinde FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden ay yıldızlılar, bu sonuçla grup maçlarını tamamladı.

Hırvatistan karşısında müsabakaya Shane Larkin, Berk Uğurlu, Şehmus Hazer, Samet Geyik ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 42-40 önde tamamladı.A Milli Takım'da Buğrahan Tuncer ile Sertaç Şanlı 17'şer sayı kaydederken, Shane Larkin de 16 sayıyla oynadı. Hırvatistan'da ise Tomislav Gabric 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yöneticileri takip etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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