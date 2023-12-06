İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı Bakan Bak'ı Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olarak tarihi bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Sutopu Kadınlar LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olarak, tarihi başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nı kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Bak, Challenger Kupası'nın kazanılmasından dolayı sporcuları tebrik etti.

Yakalanan başarının gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Sutopu branşında bir ilki gerçekleştirerek ülkemize Challenger Kupası'nı getirdiniz. İmkan verildiğinde sporcularımızın neleri başarabileceğini kanıtladınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gençler ve çocuklar için rol model oldunuz. İnanıyorum ki kazandığınız kupa, ülkemizde sutopuna olan ilgiyi daha da artıracaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonraki hedeflerinizi gerçekleştirmenizde, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı oyuncuları da Türkiye'ye kupayla döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Bak'a teşekkürlerini iletti. Sporcularla sohbet eden Bak, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.