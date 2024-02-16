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Düzceli Kick Boks Sporcusu Dilber Doğru Milli Takıma Seçildi

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde müsabakalara hazırlanan Dilber Doğru, Hırvatistan'da yapılacak olan 14. European Cup Zagreb Open Avrupa Kick Boks kupasında Türk Milli Takımında yer alacak. Milli Takıma katılacak olan Dilber Doğru, Büyük Bayanlar Full Contact branşında ülkemizi temsil edecek.

DÜZCE(İHA) – Düzceli Kick Boks sporculardan Dilber Doğru milli takıma seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde müsabakalara hazırlanan Dilber Doğru, Hırvatistan'da yapılacak olan 14. European Cup Zagreb Open Avrupa Kick Boks kupasında Türk Milli Takımında yer alacak.

Milli Takıma katılacak olan Dilber Doğru, Büyük Bayanlar Full Contact branşında ülkemizi temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan Kick Boks Gençlik Düzce Spor Milli Takım Spor Güncel Haberler

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