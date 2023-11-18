Hırvatistan'daki Vukovar katliamının kurbanları yaşananların 32. yılında anıldı

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birliklerce öldürülen 2 binden fazla kişi, katliamın 32. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Hırvatistan'ın, eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve 2 bin 717 kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'daki anma törenlerine, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Başbakan Andrej Plenkovic'in yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi ve binlerce vatandaş katıldı.

Savaştan sonra katliamın sembolü haline gelen Vukovar Hastanesi önünde toplanan binlerce kişi, törenin yapıldığı alana doğru geleneksel olarak düzenlenen "Anma Yürüyüşü"ne katılarak, katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, tören alanında yaptığı konuşmada, Vukovar'ın birlik ve beraberlik sembolü olduğunu anımsatarak, hükümetin kentin altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında gelişmesini sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic de bugün Hırvatistan'ın birlik içerisinde, kaybettiği vatandaşlarını andığını ifade ederek, "Vukovar, Hırvatistan'ın özgürlüğünün sembolü. Vukovar, Sırp saldırılarının kırıldığı ve bizi zafere götüren kent." dedi.

Vukovar'da ne oldu?

Hırvatistan'ın Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaştaki en büyük ve en kanlı çatışmalar, Vukovar'da yaşandı.

JNA askerleri ile Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü kent, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürerken, Vukovar Hastanesindeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.

Vukovar Hastanesinin son verilerine göre, bu kentte 2 bin 717 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü, büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil kentten sürgün edildi.

Vukovar'da öldürülen 373 kişinin cesedine ise hala ulaşılamadı.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e 10 yıl hapis cezası verdi.