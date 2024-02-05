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Bosna Hersek ve Hırvatistan'da Gazeteciler İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Hayatını Kaybeden Meslektaşlarını Anmak İçin Toplandı

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Bosna Hersek ve Hırvatistan'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak için toplandı. Gazeteciler, saygı duruşunda bulunarak ve mum yakarak Gazze'de öldürülen gazetecileri anarken, gazetecilerin ve sivillerin hedef olmaması gerektiğini vurguladılar.

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak için toplandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Tuzla ve Banja Luka şehirlerinde bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu öldürülen meslektaşlarını andı.

Saraybosna'daki Sönmeyen Ateş Anıtı önünde toplanan gazeteciler, Gazze'de öldürülen gazeteciler için saygı duruşunda bulundu.

Gazeteciler burada, "Gazze'deki gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açtı.

Bosna Hersekli gazeteci Borka Rudic, Gazze'de görevleri başında öldürülen meslektaşları için üzgün olduklarını kaydetti.

Tuzla ve Banja Luka'da Gazze'de öldürülen gazeteciler için mum yakıldı

Tuzla'da, Tuzla Kantonu Radyo Televizyonu yakınlarında toplanan gazeteciler, Gazze'de hayatını kaybeden meslektaşları için mum yaktı ve dua etti.

Bosna Hersekli Gazeteciler Derneği Başkanı Marko Divkovic, burada yaptığı konuşmada, derneğin, Bosna Hersek Savcılığına, savaş sırasında gazetecilerin öldürülmesinin savaş suçu sayılması için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Banja Luka'daki gazeteciler de mum yakarak Gazze'de öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

"Gazeteciler ve siviller hedef olmamalıdır"

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat Gazeteciler Derneği önünde bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de öldürülen meslektaşları için mum yaktı.

Dernek Başkanı Hrvoje Zovko, "(Gazeteciler) Irkı ve dini ne olursa olsun, her gün işlerini yaparken ölüyorlar ve daha da kötüsü, kasıtlı hedef olarak seçiliyorlar. Korkunç seviyeye ulaşan sayıya bakınca kazara öldürüldüklerine inanmıyorum." dedi.

Hırvatistan Gazeteciler Sendikası Başkanı Maja Sever de "Savaşın başından bu yana 100'e yakın meslektaşımız öldürüldü. Biz sessiz gözlemci değiliz, biliyoruz, görüyoruz, dinliyoruz ve o bölgede gerçeklerin kamuoyuna ulaştırılması için mücadele eden insanlara desteğimizi gönderiyoruz." diye konuştu.

Sever, mum yakarak bölgedeki gazetecileri andıklarını belirterek "Gazeteciler ve siviller, hedef olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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