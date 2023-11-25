İzmir Büyükşehir Belediyespor, LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda finale yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hırvatistan'da düzenlenen LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda Fluvial Portuense'yi 18-8 yenerek finale çıktı. Bu başarıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da finale yükselen ilk Türk takımı oldu.

Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı LEN Kadınlar Challenger Kupası "Final 6" B Grubu ikinci maçında Portekiz ekibi Fluvial Portuense'yi 18-8 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da finale yükselen ilk Türk ekibi oldu.

Zagreb'deki "Final 6" karşılaşmalarının ikincisinde Fluvial Portuense'yi 18-8'lik skorla geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyete ulaştığı B Grubu'nu lider tamamladı ve adını finale yazdırdı.

Avrupa Kuplarında ilk kez mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da sutopunda final vizesi alan ilk Türk ekibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın TSİ 15.30'da oynayacağı final karşılaşmasındaki rakibi bu akşam A Grubu'ndaki VK Jadran Split (Hırvatistan)-ZVK Kızılyıldız (Sırbistan) maçının ardından belli olacak.