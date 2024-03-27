İzmirli genç şef uluslararası aşçılık yarışmasında madalya kazandı

İzmirli genç şef Yağız Başarıcı, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında farklı kategorilerde altın ve gümüş madalyalara layık görüldü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Başarıcı, bu yıl 19.'su düzenlenen Hırvatistan Biser Mora Uluslararası Aşçılık Yarışmasına katıldı.

18 ülkeden toplam 600 öğrencinin katıldığı yemek yarışmasına 4 ay boyunca hazırlanan Başarıcı, ana yemek kategorisinde gümüş, tatlı kategorisinde ise altın madalya kazandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Yağız Başarıcı ile öğretmenlerini kutladı.