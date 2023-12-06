İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı Şampiyonluk Kutlaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı ile bir araya geldi. Bakan Bak, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olarak tarihi başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de organize edilen Sutopu Kadınlar LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olarak, tarihi başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nı kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Bak, Challenger Kupası'nın kazanılmasından dolayı sporcuları tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın başarısının gurur verici olduğunu vurgulayan Bak, "Sutopu branşında bir ilki gerçekleştirerek ülkemize Challenger Kupası'nı getirdiniz. İmkan verildiğinde sporcularımızın neleri başarabileceğini kanıtladınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gençler ve çocuklar için rol model oldunuz. İnanıyorum ki kazandığınız kupa, ülkemizde sutopuna olan ilgiyi daha da artıracaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonraki hedeflerinizi gerçekleştirmenizde, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman devam edecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı oyuncuları da Türkiye'ye kupayla döndükleri için mutlu olduklarını söyleyerek, desteklerinden dolayı Bakan Bak'a teşekkürlerini iletti.

Sporcularla sohbet eden Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL