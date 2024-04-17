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Hırvatistan'da Seçimler Sonucunda Hükümet Kurulamıyor

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Hırvatistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamıyor. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) en fazla sandalye kazandığı görülüyor.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamıyor.

Hırvatistan'da parlamento seçimlerinde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminin 19.00'da sona ermesinin ardından oy sayım işlemi başladı. Sandık çıkış anketlerine göre ise hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamıyor. Anketlere göre 151 sandalyeli parlamentoda Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) 58, muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) 44, Vatan Hareketi'nin (DP) 13, Yapabiliriz! (Moemo!) siyasi platformunun 11, Köprü'nün (Most) 9, İstra Demokrat Meclisi'nin (IDS) 2, Bağımsız Platform Kuzey'in (NPS) 2 ve Fokus'un 1 sandalye kazanması bekleniyor.

2020 yılındaki seçimlerde 66 sandalye kazanan HDZ'nin yaşadığı destek kaybının ardından ülke basınında koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceği ve tek bir sandalye dahi belirleyici olacağı için resmi sonuçların beklenmesi gerektiği yorumları yapıldı. HDZ'nin oy kaybına uğramasında Ukrayna'ya finansal ve askeri destek verilmesine şiddetle karşı çıkan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in hükümete yönelik sert eleştirileri ve Sosyal Demokrat Parti'ye verdiği destek etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Milanovic'in adaylığına Anayasa Mahkemesi engeli

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, bir süre önce SDP'nin başbakan adayı olarak parlamento seçimlerinde yarışacağını duyurmuş fakat Anayasa Mahkemesi, 18 Mart'ta açıkladığı kararında Milanovic'in cumhurbaşkanlığından istifa etmediği sürece aday olamayacağına hükmetmişti. SDP Başkanı Pedja Grbin, 17 Nisan'da seçimi kazanarak hükümeti kurma görevini üstlenmeleri halinde Milanovic'in yeni parlamentonun şekillenmesinin hemen ardından istifa edeceğini açıklamıştı. Kazanmaları halinde Hırvatistan'ın eskisi gibi olmayacağını söyleyen Grbin, "Hırvatistan sadece artık bir hırsızlık ülkesi olmaktan çıkmakla da kalmayacak. Çünkü vatandaşlarımızın karşı karşıya olduğu gerçek sorunlarla ilgileneceğiz" demişti. - ZAGREB

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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