Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Yarışmalarında Başarı Elde Etti

Hırvatistan'ın Brac adasında düzenlenen Uluslararası Aşçılık yarışmalarında Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekip kategorisinde 2 altın, 2 gümüş; bireysel kategorisinde 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği tarafından hibelendirilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait Erasmus + Akreditasyon projesi kapsamında Hırvatistan'ın Brac adasında düzenlenen Uluslararası Aşçılık yarışmalarında Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekip kategorisinde 2 altın, 2 gümüş; bireysel kategorisinde 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. 22 farklı ülkeden ekiplerin yarıştığı yarışmalarda okul ayrıca "genç şefler kategorisinde" altın madalya ile ödüllendirildi. - AFYONKARAHİSAR