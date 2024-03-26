Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Yarışmalarında Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'ın Brac adasında düzenlenen Uluslararası Aşçılık yarışmalarında Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekip kategorisinde 2 altın, 2 gümüş; bireysel kategorisinde 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği tarafından hibelendirilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait Erasmus + Akreditasyon projesi kapsamında Hırvatistan'ın Brac adasında düzenlenen Uluslararası Aşçılık yarışmalarında Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekip kategorisinde 2 altın, 2 gümüş; bireysel kategorisinde 1 altın, 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. 22 farklı ülkeden ekiplerin yarıştığı yarışmalarda okul ayrıca "genç şefler kategorisinde" altın madalya ile ödüllendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Hırvatistan Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli? İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli? Emre İzzet Akbulut kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Eldivan Belediye Başkan adayı Emre İzzet Akbulut kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title