Altay'ın genç futbolcusu Hikmet Çolak, U19 Milli Takımı'nın Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın aday kadrosuna davet edildi.

U19 Milli Takımı'nın, 10-16 Şubat tarihlerinde Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası öncesi aday kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz ay profesyonel olan Altay'ın 18 yaşındaki savunmacısı Hikmet Çolak da aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncuya başarılar dilenirken, "Futbolcumuz Hikmet Çolak, U19 Milli Takımımızın 10-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosuna davet edildi" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR