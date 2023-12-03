Hırvatistan'da Türkiye Temalı Bilgi Yarışması Düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına 65 kişi katıldı. Yarışmada Türkiye ve Hırvatistan'a ilişkin konular ele alındı ve başarılı olan gruplara hediyeler verildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından " Hırvatistan'da Türkiye" temalı bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Zagreb'deki YEE Kültür Merkezinde yapılan bilgi yarışmasına, 16 farklı grupta 65 kişi katıldı.

Yarışmaya katılan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, yarışmacılarla beraber soruları cevaplarken, katılımcıların heyecanına da ortak oldu.

Yarışmacılar Türkiye ve Hırvatistan'a ilişkin yeni bilgiler edinirken, bazı katılımcılar ise ilk kez Türk kahvesi, Türk çayı ve baklavasının tadına bakma imkanı buldu.

Bilgi yarışmasında başarılı olan gruplara baklava, çay ve lokum hediye edildi.

Zagreb'de 2016'dan bu yana faaliyet gösteren YEE'nin, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlediği bilgi yarışmasında iki ülke ilişkileri, sanatsal faaliyetler, spor müsabakaları, sinema, ortak değerler, gastronomi, tarih ve müzik gibi konulara yer verildi.