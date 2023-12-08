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Zagreb'de Türk Dizilerinin Etkileri Konuşuldu

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Türk dizilerinin etkileri ele alındı. Türk Kahvesi Akşamı etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Türk dizilerinin Hırvatistan'daki başarısı ve Türk kültürüne olan ilgi konuşuldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Türk dizilerinin etkileri ele alındı.

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan yazılı açıklamada, Zagreb'deki YEE'de Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle düzenlenen "Türk Kahvesi Akşamı" etkinliğinin ardından, Türk dizilerinin başarısını konu alan program düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ve Zagreb YEE'nin düzenlediği etkinliğe, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, Zagreb Belediyesi Türk Azınlık Temsilcisi Bari Ahmedi, Zagreb Büyükelçiliği mensupları, Hırvat kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Kıran, burada yaptığı konuşmada, Hırvatistan'a geldiği günden bu yana, Türk dizilerini izleyen ve Türkçe konuşan Hırvat vatandaşlarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kıran, "2013 yılından bu yana UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde yer alan Türk kahvesini, Hırvatistan genelinde Yunus Emre Enstitümüz ile düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle tanıtıyoruz. Türk kültüründe hem lezzetiyle hem de sembolik anlamıyla özel bir yeri bulunan ve atasözümüzde olduğu gibi 40 yıl hatırı olan Türk kahvesine ithaf edilen bu özel günde kahve kadar ilgiyle takip edilen Türk dizilerinin Hırvatistan'daki takdire şayan başarısına yer vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına davetlileri Enstitü'de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Korkmaz da "Türkiye'nin sinema ve dizi sektörlerindeki nitelikli yapıtları, Hırvatistan'da Türkiye'nin var olan olumlu imajını her geçen gün daha da güçlendirmektedir." dedi.

Türk dizileri, Türkiye'ye ve Türk kültürüne ilgiyi artırdı

Zagreb Türk Filmleri Haftası Direktörü Andrea Berkovic de Hırvatistan'da "Binbir Gece" dizisinin yayınlanmasının ardından Türk dizilerinin takip edilmeye başlandığını kaydetti.

Hırvatların, çok sayıda Türk dizi oyuncusunu beğeniyle izlediğini belirten Berkovic, izleyici kitlesinin büyük kısmını kadınların oluşturduğunu söyledi.

Hırvatistan'da, dokuz Türk dizisinin yayınlandığına dikkati çeken Berkovic, "Türk dizileriyle, Hırvatistan'da Türkiye'ye ve Türk kültürüne duyulan merak arttı. Türk dizilerini yakından takip eden Hırvatlar, Türkçe öğrenmeye ilgi duydu ve Türkiye'ye seyahat etmeye başladı. Türk dizileri ve filmleri Hırvatistan genelinde yoğun bir ilgiyle takip ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berkovic, gelişen Türk dizi endüstrisi başarılı oyuncu kadroları, seçkin yönetmenler, dizi platoları ve teknik anlamdaki yüksek imkanlar ile dünyanın birçok ülkesinde ses getiren olumlu bir sinema imajı oluşturduğunu belirtti.

Etkinlik, katılımcılara Türk kahvesinin ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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