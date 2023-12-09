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Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Josipovic: Çin, uluslararası meselelerde vazgeçilmez

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Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki zirvenin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Josipovic, Çin'in uluslararası meselelerde vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Josipovic, en önemli ve en çetrefilli uluslararası meselelerin ele alınmasında Çin'in "vazgeçilmez" olduğunu söyledi.

ZAGREB, 9 Aralık (Xinhua) -- Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki zirvenin, karşılıklı siyasi güvenin ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Xinhua'ya konuşan Josipovic, Çin-AB Zirvesi'nin, karşılıklı siyasi güvenin eski haline getirilmesine yönelik çalışmalarda bir fırsat teşkil ettiğini ve "hiçbir şeyin bu çabanın önünde durmaması gerektiğini" kaydetti.

Josipovic, Çin ile Avrupa arasındaki ilişkinin, özellikle Ukrayna ve Ortadoğu'da giderek daha çalkantılı hale gelen durum dikkate alındığında, dünya barışı açısından önemli olduğunu belirtti.

Josipovic, en önemli ve en çetrefilli uluslararası meselelerin ele alınmasında Çin'in "vazgeçilmez" olduğunu ifade etti.

Josipovic, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Çin ve Avrupa'nın birbirinin rakip olarak görmemesi gerektiği şeklindeki sözlerine katıldığını söyledi.

24. Çin-AB Zirvesi için Çin'e gelen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Perşembe günü bir araya gelen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "Sadece sistemlerimiz farklı diye birbirimizi rakip olarak görmemeliyiz, rekabet olduğu için işbirliğini azaltmamalıyız ya da anlaşmazlıklar olduğu için cepheleşmeye girişmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Josipovic, "Avrupa ve Çin'i rakipler olarak değil, ortaklar olarak görüyorum. İki tarafın ortak çıkarları, farklılıklarından çok fazla" dedi.

Josipovic, "Çin-AB Zirvesi, bu bağlamda bir fırsat teşkil ediyor. İkili işbirliğinde yeni bir sayfa açacak yeni bir güvenin inşa edileceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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