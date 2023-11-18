İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronu Üsküdar'da yakalandı

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslarası uyuşturucu baronu Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak, Üsküdar'da yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Hırvatistan'da adam öldürme suçuna karıştığı gerekçesiyle İnterpol tarafından uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan, Nenan Pedrak'ın Türkiye'de olduğunun tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, uluslararası uyuşturucu 'Karteli' olarak bilinen Pedrak'ın Üsküdar'da olduğunu belirledi. Özel harekat polisinin de desteğiyle 'Kartel-2' operasyonu düzenleyen ekipler Pedrak'ı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu. Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Nenad Petrak'ın Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası zehir taciri yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.