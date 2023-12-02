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Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, MRK Sesvete'yi yenerek son 16 turuna yükseldi

2 Aralık 2023 22:26 Son Güncelleme: 22:28 Abone Ol

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nda mücadele eden Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Hırvatistan'ın MRK Sesvete ekibini yenerek adını 16 turuna yazdırdı. İlk maçta mağlup olan Beşiktaş, rövanş maçında rakibini normal süresi berabere biten maçın ardından 7 metre atışlarında mağlup ederek son 16 turuna katılmaya hak kazandı.