Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, MRK Sesvete'yi yenerek son 16 turuna yükseldi
EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nda mücadele eden Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Hırvatistan'ın MRK Sesvete ekibini yenerek adını 16 turuna yazdırdı. İlk maçta mağlup olan Beşiktaş, rövanş maçında rakibini normal süresi berabere biten maçın ardından 7 metre atışlarında mağlup ederek son 16 turuna katılmaya hak kazandı.
EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nda mücadele eden Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Hırvatistan'ın MRK Sesvete ekibini yenerek adını 16 turuna yazdırdı.
EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nda mücadele eden Beşiktaş, ilk maçta 34-27 mağlup olduğu Hırvatistan'ın MRK Sesvete takımı ile evinde oynadığı rövanş maçının normal süresini 34-27 önde kapattı.
Eşitlik nedeniyle yapılan 7 metre atışlarında rakibi MRK Sesvete'ye 4-2 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, son 16 turuna katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL