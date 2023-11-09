Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Hırvatistan'ı mağlup etti

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Hırvatistan'ın Marina Kastela takımını 3-0 mağlup etti. Tur için büyük avantaj elde eden Nilüfer'in sultanları, rakibine set vermedi.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, Hırvatistan'ın Marina Kastela takımıyla deplasmanda karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Nilüfer'in sultanları, tur için büyük avantaj elde etti.

Türkiye'yi CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'ın Marina Kastela takımını 3-0 mağlup etti. Kupanın son 16 turu ilk maçında rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Nilüfer'in sultanları, rakibine set vermedi. Maç boyunca skor ve oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan yeşil mavi beyazlı ekip, Marina Kastela takımını 25-15, 25-18 ve 25-11'lik set sonuçlarıyla yenmeyi başardı. Nilüferli voleybolcular, hücumda yüzde 52 ortalama ile oynarken, savunmada da başarılı bir görüntü sergileyerek rakibine sadece yüzde 29'luk bir hücum hakkı tanıdı.

Nilüfer Belediyespor rövanş karşılaşmasında alacağı her türlü galibiyette tur atlayacak. Temsilcimiz maçı 3-2 kaybetse dahi tur atlayan taraf olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 15 Kasım Çarşamba günü saat 18.00 de Bursa'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. - BURSA