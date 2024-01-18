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Muhammet Ali Göçmen, Zagreb Open'da bronz madalya kazandı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Muhammet Ali Göçmen, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Open 1. Ranking Serisi'nde mindere çıkarak Grekoromen stil 72 kilogramda bronz madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Muhammet Ali Göçmen, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Open 1. Ranking Serisi'nde mindere çıktı. A Milli Takım bünyesinde ilk defa mücadele veren temsilcimiz, grekoromen stil 72 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Muhammet Ali Göçmen, A Milli forma altında önemli bir başarıya imza attı. Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Open 1. Ranking Serisi'nde mindere çıkan Göçmen, Grekoromen stil 72 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 19 yaşında ilk defa A Milli formayla mücadele veren Göçmen, zorlu rakiplerine karşı verdiği mücadeleyle göz doldurdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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