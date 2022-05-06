06 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Haberler

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06 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
06 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

06 Mayıs 2022 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Arkadaşım Hoşgeldin

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

InterSinema.com / TV

Güzel Köylü, Star, TV, Haberler

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