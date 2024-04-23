Survivor 2024 All Star'da güç ve dengeye dayalı bir dokunulmazlık oyunu gerçekleşti

Survivor 2024 All Star'da güç ve dengeye dayalı bir dokunulmazlık oyunu geride kaldı. İki takımda dişe diş mücadele etti.

Skor 9-9'a gelince Kırmızı takımdan Nagihan ve Atakan ile Mavi takımdan Seda ve Ogeday karşı karşıya geldi. Final serisini Mavi takım 3-0 kazandı.

SON ELEME ADAYI MERVE AYDIN

Kadın eleme haftasında, konseyde Kırmızı takımdan adı en fazla çıkarak 4. ve son eleme adayı olan yarışmacı Merve Aydın. Düellonun ilk turunda Merve ile Berna, Damla Can ile Aleyna eşleşti.