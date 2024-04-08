Ogeday Girişken, TV8'in çok izlenen yarışması Survivor All Star 2024'ün en iddialı isimleri arasında yer alıyor. Survivor'a daha önce iki kez katılan ve 2007 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldıran 31 yaşındaki sporcu, yeni bölüm fragmanı ile gündem oldu. Peki, Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi?

'Survivor All Star 2024' yarışmacısı Ogeday Girişken, yüzde 72,57'lük galibiyet yüzdesi ile genel başarı sıralamasında ikinci, erkekler arasında ise zirvede bulunuyor. Hırslı yapısı ve zaman zaman yaşadığı tartışmalarla çok konuşulan eski şampiyon, bir kez daha parkur peformansı dışında bir olayla gündemde. Peki, Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi?

OGEDAY DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor yarışmasına ikinci kez katılan ve All Star 2024'ün en iddialı yarışmacılarından birisi olan Ogeday Girişken, yüzde 72,57'lük galibiyet yüzdesi ile listenin en üst sıralarında yer alıyor. Zaman zaman yarışmacılarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelen başarılı yarışmacı bu sefer Acun Ilıcalı ile polemiğe girdi. Acun Ilıcalı'nın sert çıkışı ise izleyicileri 'Ogeday diskalifiye mi olacak?' şüphesine düşürdü.

Acun Ilıcalı: Bunun sebebini seyircilerimiz iki gün sonra anlayacak. Öyle konuşalım, sonra sen de mahcup olma!

Ogeday : Ama şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz.

Acun Ilıcalı: Benim gözümde bu bütün sezonun en hayal kırıklığı günüdür. Bu yaşadığımızı ne biz yaşarız, ne de seyirciye yaşatırız.

Ogeday : Şu an bu eleştirinin bana ağır olduğunu düşünüyorum.

Acun Ilıcalı: Dediklerimin hepsinin arkasındayım.

Ogeday : Hava almaya çıkabilir miyim?

Acun Ilıcalı: Zaten yeteri kadar hava alacaksın! Boş ver, tut biraz daha kendini.

Son durum bu akşam açıklanacak.