Survivor'da Takım Değişikliği: Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma Kim Geçti?
Survivor All Star'da Acil Durum Konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, iki takım arasındaki eşitsizliği gidermek için yarışmacı değişikliğine gidildiğini duyurdu. Berna'nın yarışmadan ayrılması sonucu oluşan dengesizliği gidermek adına, kırmızı takımdan mavi takıma bir yarışmacı geçti. Bu değişiklikle takımlar arasındaki denge yeniden sağlandı.
Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinin ardından, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Berna'nın yarışmaya vedası takımlar arasında dengeyi bozarken, yarışmacı sayısı kırmızı takım lehine gelişti. Peki,Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma kim geçti (Survivor)?
KIRMIZI TAKIM'DAN MAVİ TAKIMA KİM GEÇTİ?
Acın Ilıcalı "Şöyle bakarsanız 2 muhteşem takım görüyorsunuz. Ama daha dikkatli bakarsanız; bu iki takım arasında bir fark görüyorsunuz" diyen Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sol tarafınıza bakıyorsunuz 9 yarışmacı, sağ tarafınıza bakıyorsunuz 6 yarışmacı..." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın "Tek bir hamleyle bundan sonra bizi bekleyen 2 güzel hafta." Sözleri Survivor fragmanına damga vurdu.
Survivor'da mavi takıma geçecek isim acil durum konseyinin arından Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Merve
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Yasin
Batuhan
Seda
Damla Can