Survivor'da Takım Değişikliği: Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma Kim Geçti?

Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinin ardından, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Berna'nın yarışmaya vedası takımlar arasında dengeyi bozarken, yarışmacı sayısı kırmızı takım lehine gelişti. Peki,Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma kim geçti (Survivor)?

Acın Ilıcalı "Şöyle bakarsanız 2 muhteşem takım görüyorsunuz. Ama daha dikkatli bakarsanız; bu iki takım arasında bir fark görüyorsunuz" diyen Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sol tarafınıza bakıyorsunuz 9 yarışmacı, sağ tarafınıza bakıyorsunuz 6 yarışmacı..." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın "Tek bir hamleyle bundan sonra bizi bekleyen 2 güzel hafta." Sözleri Survivor fragmanına damga vurdu.

Survivor'da mavi takıma geçecek isim acil durum konseyinin arından Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.