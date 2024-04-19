Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 180 yolcu ve 199 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyen turistler alışveriş yaptı, bazıları da güzel havayı değerlendirerek sahilde güneşlendi.

Geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.