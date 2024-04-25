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Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024?

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Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'te Düello oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor Düello oyununu kim kazandı 24 Nisan 2024?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Düello oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor Düello oyununu kim kazandı 24 Nisan Çarşamba 2024?

ELEME POTASINDA 4 İSİM VAR

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde haftanın son gitme adayını belirledi. Çıkan oylama sonucunda haftanın son eleme adayı Merve oldu.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya gelecek ve aralarından bir isim adaya veda edecek.

Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

İşte adaylar:

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024?

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024?

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024?

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024?

24 Nisan Çarşamba DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünün yarışmaları sonunda elenen isim Berna oldu.

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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