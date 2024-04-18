Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı tüm hızla devam ederken yarışmanın takipçileri dün akşam 18 Nisan 2024 Survivor Kim elendi merakla araştırıyor. Yaman elendi mi? Survivor Yaman elendi mi?

17 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMDİ?

Bu hafta eleme potasında 4 aday bulunuyor.

Birleşme partisine kısa süre kala dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Yasin 4 oy, Batuhan 4 oy aldı. Bu durumda karar kaptan Ogeday'a kaldı. Ogeday kararını Batuhan'dan yana kullandı. Böylece Survivor son eleme adayı Batuhan olarak belirlendi.

Haftanın diğer eleme adayları ise Özgür, Yaman ve Yunus Emre olarak belirlenmişti. 4 yarışmacının da belli olmasının ardından düello eşleşmeleri de netlik kazandı.

YAMAN ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 2024'te heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı ve adaya veda eden isim belli oldu. Mavi takımın sevilen yarışmacısı Yaman Keleş, 17 Nisan tarihli eleme gecesinde yarışmaya veda ederek hayallerine veda etti.