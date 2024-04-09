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Ubisoft, Star Wars Outlaws Çıkış Tarihini Sızdırdı

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Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft, Haziran 2023'te gerçekleşen Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurduğu Star Wars Outlaws için geri sayımı başlattı. Uzun bir süredir merakla beklenen oyunun çıkış tarihi bilinmiyordu. Bugün ise şirket, bu tarihi yanlışlıkla sızdırdı. İşte Star Wars Outlaws çıkış tarihi…

Star Wars Outlaws çıkış tarihi ne zaman?

Grand Theft Auto benzeri açık dünyalı bu uzay oyunu, The Empire Strikes Back ile Return of the Jedi filmleri arasındaki zamanda geçecek. Söz konusu yapım, yeraltı dünyasında akıllı bir serseri olan Kay Vess karakterini merkezine alacak.

Ubisoft, geçtiğimiz saatlerde resmi Japonya YouTube kanalında yayınladığı fragmanın açıklamasına yanlışlıkla Star Wars Outlaws çıkış tarihini de yazdı. Böylelikle oyunun 30 Ağustos 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarında piyasaya sürüleceği görüldü.

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Bahsi geçen açıklamada Star Wars Outlaws için season pass ve ön sipariş bonusları olacağı söylenmişken, oyunun Gold ve Ultimate şeklinde sürümleri olacağı da yazıyordu. Star Wars Outlaws'ın sızdırılan tarihte çıkış yapıp yapmayacağını hep birlikte göreceğiz. Firmanın tarihi yanlışlıkla açıklaması nedeniyle ertelenme ihtimali söz konusu olabilir.

Ubisoft, 10 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde gerçekleştireceği Ubisoft Forward 2024 etkinliğinde Star Wars Outlaws için önemli bir haber verebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Star Wars Outlaws oyunundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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