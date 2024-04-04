1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Düello oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor Düello oyununu kim kazandı 4 Nisan Perşembe 2024?

ELEME OTASINDA 4 İSİM VAR

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde ilk eleme adayını belirlediler. İlk eleme adayı Hakan oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı mavi takımdan Poyraz oldu.

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı Özgür oldu.

4 Nisan Perşembe DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 4 Nisan Perşembe günü düello oynanacak. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.