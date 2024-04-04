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Survivor Düello oyununu kim kazandı? 4 Nisan Perşembe 2024?

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1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Düello oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor Düello oyununu kim kazandı 4 Nisan Perşembe 2024?

ELEME OTASINDA 4 İSİM VAR
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde ilk eleme adayını belirlediler. İlk eleme adayı Hakan oldu.

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 4 Nisan Perşembe 2024?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 4 Nisan Perşembe 2024?

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı mavi takımdan Poyraz oldu.

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 4 Nisan Perşembe 2024?

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı Özgür oldu.

Survivor Düello oyununu kim kazandı? 4 Nisan Perşembe 2024?

4 Nisan Perşembe DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 4 Nisan Perşembe günü düello oynanacak. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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