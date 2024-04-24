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Survivor Damla kimdir? Peki, Survivor Damla kaç yaşında, nereli?

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Survivor Damla Can kimdir, sorusu ekran başındakilerin dikkatini çekti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele eden Damla Can performansıyla adından söz ettiriyor. Peki, Survivor Damla kimdir? Peki, Survivor Damla kaç yaşında, nereli?

1990 yılı İstanbul doğumlu olan Damla Can, jimnastik, step, aerobik ve fitness derslerinde eğitmen olarak çalıştı. 2016 yılında Survivor yarışmasına katılan Can, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Survivor Damla kimdir? Peki, Survivor Damla kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR DAMLA KİMDİR?

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 27 Şubat 1989 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarak çalışmaktadır.

1989 doğumlu olan Damla Can 33 yaşındadır.

7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 yarışmasına Damla Can gönüllüler takımından dahil olmuştur. Oldukça başarılı olan isim finale kadar kalmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır.

Survivor'da şansını yeniden denemek isteyen başarılı yarışmacı Damla, Survivor 2018 All Star takımında da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır. Fakat 2018 All Star'da da birinci olamamıştır. Buna rağmen başarısıyla çok dikkat çekmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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