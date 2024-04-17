TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın başarılı yarışmacılarının kim oldukları merak ediliyor. Survivor All Star yarışmacısı Yaman Keleş en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Survivor Yaman Keleş kim? Yaman Keleş kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 Yaman kimdir?

SURVIVOR YAMAN KELEŞ KİMDİR?

Yaman Keleş, 1995 yılında İstanbul Arnavutköy'de dünyaya geldi. Babasıyla birlikte atölyesinde esnaflık yapıyor. 3 yaşında başlayan hikayesini anlatan Yaman Keleş, kekemelik sorunu olduğundan 18 yıl boyunca sustuğunu, artık Survivor ile kendini ifade etmek istediğini söyledi.