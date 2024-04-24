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Sercan Yıldırım boşandı mı, Sercan Yıldırım evli mi?

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Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliken. Survivor Sercan'ın özel hayatı araştırıldı. Peki, Sercan Yıldırım boşandı mı, Sercan Yıldırım evli mi?

Sercan Yıldırım boşandı mı, Sercan Yıldırım evli mi, soruları Survivor All Star 2024'ün en çok merak edile konuları arasında yer alıyor. Peki, Sercan Yıldırım boşandı mı, Sercan Yıldırım evli mi?

SERCAN YILDIRIM BOŞANDI MI?

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yaz aylarında özel hayatıyla ilgili flaş bir karar aldı. Survivor yarışmasında da mücadele eden Galatasaray'ın eski golcüsü, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evliliklerinin sona erdiğini duyurdu.

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur.

Sercan Yıldırım, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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